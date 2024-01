Stalking e Aggressioni | Condannato a Cinque Anni un 35enne della Provincia di Chieti

(Di martedì 30 gennaio 2024)- Un uomo di 35, residente nelladi, è statodi reclusione dal giudice monocratico del Tribunale di, Maurizio Sacco, per reati legati a, aggressione, minacce e violazione di domicilio nei confrontisua ex fidanzata. La sentenza arriva dopo che l'accusa aveva richiesto una pena di tree sei mesi. I fatti risalgono alla fine del 2021, quando l'uomo, incapace di accettare la finerelazione con la sua ex fidanzata, ha iniziato a perseguitarla sistematicamente. Si appostava vicino alla sua abitazione, suonava ripetutamente al citofono e, di fronte al rifiutodonna di comunicare con ...

La Polizia di Cosenza ha arrestato un uomo di 61 anni che era stato denuncia to per stalking dalla ex compagna. Perseguitata a lungo ed aggredita ... (ilfattoquotidiano)

CHIETI, 30 GEN - Ha perseguitato l'ex fidanzata, arrivando ad aggredirla e minacciarla di morte, anche di fronte ai carabinieri: protagonista della vicenda un uomo di 35 anni residente in provincia di ...Dopo la denuncia della vittima, per quei fatti M.F.A.I., 34 anni, domiciliato a Meina, è stato condannato a 5 anni di reclusione e 600 euro di multa per diffamazione, stalking, e tentata estorsione, d ...Aveva fratturato alla sua ex il setto nasale e alcune costole. La feroce aggressione era avvenuta la notte dell’ultimo dell’anno. In seguito alle botte, la donna era stata ricoverata per dieci giorni ...