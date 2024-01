“Stabiaequa” | presentata a Vico Equense l’11esima edizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiSarà una 10 miglia di 16 km e non una mezza maratona da 21 km. Ed è questa la prima novità della “” 2024. La seconda è che la partenza e l’arrivo saranno ae non a Castellammare di Stabia che stavolta farà da giro di boa. Ma il tracciato, mozzafiato, sarà sempre lo stesso: il tratto della SS145 che unisce la costa stabiese con quella sorrentina, segnando l’ingresso in penisola tra bellezze naturali senza pari. Vesuvio, Capri, Punta Campanella, Ischia si troveranno così ancora una volta a fare da sfondo alla pista di atletica su strada tra le più belle al mondo. La gara, che tornerà domenica 4 febbraio, organizzata dall’associazionedi Andrea Fontanella con il patrocinio del Comune di, del Coni Regione Campania, ...