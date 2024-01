Sport | Abodi | ‘renderlo accessibile a tutti deve essere nostra ossessione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – “Le emozioni sono tutto, sognavo giornate come queste. Qui è rappresentato un sistema che sa rappresentare tutte le facce dellocelebrando le vittorie e mettendo a disposizione dila praticaiva. Per noiun’ossessione rendere lo, dando opportunità a ogni genere, condizioni economiche e geografia”. Lo ha detto Andrea, ministro per loe i giovani, durante la conferenza di presentazione del rapporto Ics ee Salute 2023. Il ministro, poi, ha chiarito come “ci sarà la necessità di lasciare a qualcun altro, l’importante è far crescere il movimento ai livelli. Dobbiamolocomotiva del paese; nelle vittorie è faciletennisti, difficile è farlo nelle sconfitte.esserci volontà comune di lavorare, dobbiamo avere motivazione feroce per andare avanti. Loè socialità, se volgiamo rafforzare difesa immunitarie sociali è questo a cui dobbiamo fare riferimento”, aggiunge, sottolineando che ?bisogna saper anche valorizzare le piccole cose che facciamo insieme?. L'articolo CalcioWeb.