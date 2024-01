Spoiler Gf | Mirko Brunetti appoggia la teoria di Beatrice Luzzi

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf, le rivelazioni incredibili di Alfonso Signorini suconfermano le parole diGF, ALFONSO SIGNORINI MOSTRA LE CLIP DI TEMPTATION ISLAND- Puntata molto accesa quella che ha visto protagonisti ancora una volta, che con le sue frasi e la sua diplomazia riesce a scaldare gli animi e accendere polemiche in casa. Come sempre tutti contro l’attrice, che sa ormai difendersi molto bene. Ma il tempo le dà ragione. Sempre. ...