Sperone | trovati e sequestrati stupefacenti in un appartamento | arrestato un giovane

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. Brancaccio, nei giorni scorsi, ha proceduto ad effettuare l’arresto, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio, di sostanzedel tipo marijuana (grammi 89 suddivisa in n.74 dosi) e hashish (grammi 92,6), di un, residente nel quartiere, precisamente nel piazzale Ignazio Calona, noto luogo ove in passato sono stati svolti analoghi servizi di contrasto allo spaccio di sostanze. Nei giorni precedenti erano stati svolti una serie di mirati servizi di osservazione che avevano consentito di appurare come l’abitazione delfosse meta di diversi soggetti, alcuni dei quali individuati come assuntori di sostanze ...