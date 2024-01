Spazio | sperimentazione su collagene e osteoporosi | Graded e Napoli Basket al lancio di ReADI-SP

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Via allaspaziale suedin assenza di gravità per il rafforzamento della struttura ossea e la longevità degli sportivi. Alla vigilia deldal Kennedy Space Center della NASA – National Aeronautics and Space Administration, a Cape Canaveral in Florida, del MiniLab 1.0 contenente l’esperimento scientifico-SP, i vertici dihanno partecipato all’evento organizzato da ALI – Aerospace Laboratory for Innovative components S.p.a presso il Polo Tecnologico Aerospaziale – Fabbrica dell’Innovazione di. Presenti all’appuntamento perl’amministratore delegato Vito Grassi, la Chief Operating Officer Ludovica Landi e Gennaro Ardolino, Chief ...