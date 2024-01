Spararono a ragazza durante rapina | identificati i sei banditi

(Di martedì 30 gennaio 2024) I carabinieri hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del tribunale di Napoli Nord (tre in carcere, due agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla...

“Mio padre è stato lasciato solo. Ha lottato ed è stato assassinato. Io non posso credere più nella giustizia”.«No ora no. Gliel’ho detto pure: sto con la ragazza non ti preoccupare perché tanto prima o poi mi acchiappi ma ora sto con la ragazza». Così Ciro Vecchione, attore nella “Paranza dei bambini” ritenut ...