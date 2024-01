Spal | Colucci appeso a un filo Lucca decisiva

(Di martedì 30 gennaio 2024) di Stefano Manfredini Avanti con Leonardo, almeno fino a domenica prossima. In molti pensavano che il ko rimediato con la Juventus Next Gen – il secondo di fila, nonché il settimo della sua gestione in 18 gare di campionato – risultasse fatale al tecnico pugliese, al quale invece la società biancazzurra ha rinnovato la fiducia. Un indizio che portava a pensare ad una conferma era arrivato già domenica sera, quando nonostante la disfatta coi bianconeri l’allenatore si è presentato regolarmente in conferenza stampa. Un primo confronto con proprietà e dirigenza era già avvenuto, e a quanto pare il presidente Tacopina e il direttore tecnico Fusco hanno ritenuto che la responsabilità di quanto accaduto non fosse da attribuire a mister. O quantomeno soltanto parzialmente, considerando anche gli infortuni che lo hanno costretto a rinunciare ...

potrebbe tornare d’attualità Andrea La Mantia che nella Feralpi Salò non gioca titolare da due mesi ed è ancora di proprietà della Spal. In ogni caso, basteranno due innesti per cambiare volto alla ...Dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen, la SPAL ha riflettuto sul futuro di mister Colucci: dopo essere stato in bilico, il tecnico dovrebbe restare sulla panchina degli estensi. Secondo quanto ...Mister Colucci compie una serie di scelte sorprendenti ...viene recepito dalla squadra che nei primi 25 minuti viene travolta dalla Juventus Next Gen. La Spal prova a pungere con una mischia che ...