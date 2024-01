Spaccio nel Salento Due chili di marijuana e duemila euro in contanti in casa di un operaio | arrestato 40enne

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora unpernel. Indi unsalentino di 40 anni sono spuntati duedie due milaine per questo motivo è scattato l’arresto. L’operazione è stata eseguita, durante il pomeriggio di ieri, dai carabinieri della Compagnia dirano che, al termine di una mirata indagine finalizzata al contrasto dellodi droga nel territorio, si sono presentati davanti la porta deldirano ed hanno avviato una perquisizione domiciliare, scovando nella sua abitazione la droga, i soldi e tutto l’occorrente per ...

Per difendere il territorio a Boscoreale , i sei arrestati non avrebbero esitato a fare uso di armi da fuoco, ricorrendo anche ad azioni dimostrative ... (2anews)

A Firenze , i residenti del quartiere in cui si trova un centro d'accoglienza per minori non accompagnati continuano a denunciare intemperanze ed ... (ilgiornale)

Prati, La Roma nina, via Cristoforo Colombo e San Giovanni. Sono 6 gli arresti effettuati nella Capitale dalla polizia di Stato nelle ultime ore per ... (ilcorrieredellacitta)

ROCCA PRIORA (cronaca) - Lo spaccio avveniva nei pressi della sua attività, della sua abitazione e in altri luoghi di ritrovo dei giovani. ilmamilio.it I Carabinieri della Stazion ...PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato di Palermo, nei giorni scorsi, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana (grammi ...I carabinieri hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del tribunale di Napoli Nord (tre in carcere, due agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione ...