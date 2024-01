Spaccio di famiglia vicino Roma | barista pusher vendeva la droga con l’aiuto di fidanzata e suocera

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Rocca Priora, bar diventa centro nevralgico dellosul territorio. In manette il titolare, un 26enne, coinvolte compagna e. I controlli antidei Carabinieri ae provincia -(ilcorrieredellacitta.com)Un bar come centro di: la merce più venduta non erano bibite e patatine, ma sostanze stupefacenti. Al centro di tutto un 26enne residente a Rocca Priora. L’uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di detenzione e: servizi ai clienti, consegne e scambio di denaro per sostanze come hashish, marijuana e anche dell’altro. Le Forze dell’Ordine hanno rinvenuto nella fattispecie 42 grammi di prodotto, più un bilancino e tre coltellini di precisione. A rendere tutto più grave sul piano penale anche 756 euro: incasso delle vendite illecite che conferma ...