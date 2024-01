Sos liste d’attesa Accertamenti più veloci per il collo dell’utero Ora c’è la task-force

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) di Irene Puccioni EMPOLI Ridurre l’attesa e dare risposte più rapide alle pazienti, affinché gli eventualipossano essere tempestivi, ma anche aumentare l’offerta sul territorio empolese. C’è un piano per diminuire ledi attesa per l’esecuzione della colposcopia (esame di secondo livello) dopo il referto positivo dello screening cervicale (il test per la prevenzione dei tumori delo cervice uterina). Il progetto è stato presentato dalla dottoressa Valeria Dubini, direttore Attività consultoriali - dipartimento Materno infantile. Si tratta, in pratica, di mettere in campo un’attività aggiuntiva per i prossimi sei mesi, da gennaio a giugno. D’altra parte i numeri parlano chiaro. Gli attuali tempi di attesa tra il risultato positivo al Pap-test e l’esecuzione della colposcopia (che ...