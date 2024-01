Sono la sorella di Elettra Lamborghini | la storia di Flavia Borzone e del campione di Dna rubato

(Di martedì 30 gennaio 2024) Oltre a Ginevra, Flaminia e Lucrezia,potrebbe avere un'altradi 36 enni. Ladella presunta figlia illegittima di Toninoè nota da anni: era il 2019 quando la madre di, Rosalba Colosimo, raccontò in diretta a Live non è D'Urso...

Le scuse, tra le lacrime, del barman trentenne accusato dell'omicidio pluriaggravato della compagna, incinta al settimo mese. "Quel giorno me ne ... (ilgiornale)

Flavia Borzone conferma in aula, portando l’esame genetico, le dichiarazioni per le quali Tonino Lamborghini l’aveva denunciata, assieme alla madre ... (repubblica)

“Sono la sorella di Elettra Lamborghini , lo dice il test del Dna” colpo di scena al processo per diffamazione intentato da Tonino Lamborghini nei ... (tpi)

Colpo di scena al processo per diffamazione intentato da Tonino Lamborghini nei confronti di Flavia Borzone e la madre di quest’ultima, Rosalba Colosimo, le quali sostengono da tempo che Flavia sia la ...sostiene di essere la sorella di Elettra Lamborghini. L’imprenditore Tonino Lamborghini, padre di Elettra e Ginevra, ha presentato una denuncia per diffamazione contro Flavia Borzone e Flavia Colosimo ...Questa volta la vicenda è avvenuta a Fiumara, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo e una donna, fratello e sorella, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver picchiato e ...