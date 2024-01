“Sono la sorella di Elettra Lamborghini” | il colpo di scena dopo il test del dna

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ildiarriva nell’aula del tribunale di Bologna, quando gli avvocati della 35enne Flavia Borzone e di sua madre Rosalba Colosimo dichiarano solennemente che “Flavia Borzone edsorelle. Lo prova il loro dna”. Le due donnesotto processo per diffamazione nei confronti del patron dell’azienda.Leggi anche:scopre di non essere incinta: la sua reazione alla notizia, il video subito virale Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, però, la comparazione del dna di Flavia Borzone con quello di, figlia di Tonino, effettuati da un docente dell’Università di Ferrara, proverebbe “al 100% che le ragazze ...

Flavia Borzone conferma in aula, portando l'esame genetico, le dichiarazioni per le quali Tonino Lamborghini l'aveva denunciata, assieme alla madre ...

