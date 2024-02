Sono 38 milioni gli italiani che non praticano sport

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - Più di 38di(38,2) non, solo un quarto della popolazione svolge attivitàiva in modo continuativo. E l'Italia è collocata al ventunesimo posto in Europa per quota di adulti cheattività fisica nel tempo libero, visto che solo il 27% della popolazione svolge esercizio fisico almeno una volta a settimana, contro una media europea del 44%.dati contenuti nel Rapporto2023, la prima ricerca di sistema del settoreeffettuata in base ai criteri Ue e presentata al Circolo del Tennis del Foro Italico dall'Istituto per il creditoivo e dae Salute. A illustrare la ricerca il presidente dell'istituto per il credito ...