Sondaggi politici | Giorgia Meloni perde voti | Elly Schlein si avvicina

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’istituto Swg ha effettuato un nuovoo politico per La7 dopo quello della scorsa settimana. Ebbene, negli ultimi sette giorni il partito di, Fratelli d’Italia, ha fatto registrare una preoccupante emorragia di consensi. Percorso opposto invece per il Pd diche guadagna terreno sulla rivale, anche se il distacco tra i due partiti resta sempre molto ampio. Ma ecco tutti i risultati.Leggi anche:traballa: le opposizioni riprendono slancio: i numeri die centrodestra Si parte dal centrodestra di governo. Fratelli d’Italialo 0,3% rispetto ad una settimana fa, scendendo dal 28,8 al 28,5%. ...

Sondaggi politici elettorali oggi 29 gennaio 2024 Sondaggi politici elettorali – italiani divisi sul limite dei 30 chilometri orari in città. È ... (tpi)

Ultimo sondaggio di gennaio sul gradimento dei leader. In sintesi: Meloni sempre al comando ma cala la fiducia nel Governo; cresce Tajani, cala Salvini. E nel Centrosinistra Conte precede Schlein, sce ...Perde voti Fratelli d’Italia, così come Forza Italia, e nel centrodestra va bene solo la Lega, mentre nell’opposizione il Pd ritorna a ...I sondaggi politici non fotografano particolari cambiamenti tra le preferenze di voto degli italiani. La settimana appena trascorsa è stata rovente e caratterizzata dalle agguerrite critiche a Giorgia ...