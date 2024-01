Sondaggi Gf 30 gennaio | chi è la meno amata

(Di martedì 30 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF, idel 30: chi sarà la concorrentedal pubblico che segue il reality di Alfonso Signorini? I dati aggiornatiGF 302024: CHI SARA’ LA? LE PERCENTUALI- Archiviata la trentatreesima puntata del Gf, andata in onda il 29in prima serata su Canale 5, è già tempo di pensare al trentaquattresimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini che vi aspetta lunedì 5 febbraio 2024 alle ore ...

Il Grande Fratello 17 prosegue con la trentatreesima puntata, in onda lunedì 29 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso ... (velvetmag)

Dopo una lunga serie di rumor e speculazioni, Sony ha annunciato il nuovo State of Play, in onda il 31 gennaio. Dopo Microsoft, anche il colosso giapponese si prepara a svelare le sue carte per i pros ...Sul gradimento di questo governo, e in particolare di Meloni e del suo partito, che resta alto nei sondaggi: che cosa non funziona nel racconto dell’opposizione “Secondo una recente analisi – dice ...Pereyra Juve, conferme sul sondaggio bianconero. Cosa filtra sul centrocampista per gennaio Nel corso di Calciomercato L’Originale, su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato della ...