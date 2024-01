Soldi falsi | trovati con 1 300 euro Arrestati in 5 | erano specializzati nelle truffe dei Rolex

Pubblicato il 12 Dicembre, 2023 Una banda di 4 uomini, che indossavano finte pettorine della polizia, ha fatto irruzione in una casa di via ... (dayitalianews)

Pisa, i condòmini non solo non hanno beneficiato dei lavori ma hanno pure versato all’impresa in questione una somma in certi casi del 10 ma in altri pari al 50% dell’importo dei lavori mai avvenuti ...Avrebbero raggirato un 67enne di Monreale facendogli credere di potere concludere un affare per l’acquisto di diamanti.A Pioltello, città con alta presenza di stranieri, la polizia ha smascherato una coppia egiziana che vendeva false dichiarazioni di residenza. Hanno sequestrato 12 abitazioni e arrestato i responsabil ...