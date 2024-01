Sofia Goggia torna in alto in gigante | “Ci ho provato | è stata una liberazione Agazzi mi ha preso per mano”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024)prosegue nel suo percorso di crescita tra le porte larghe e, sei anni dopo il terzo posto a Kranjska Gora del 6 gennaio 2018,finalmente tra le prime cinque in undi Coppa del Mondo conquistando una preziosa quinta piazza a Kronplatz. La fuoriclasse bergamasca si è resa protagonista di una bella rimonta nella seconda parte di gara sulla “Erta”, recuperando ben tre posizioni grazie al secondo tempo di manche e chiudendo a soli tre decimi dal podio. “Sono molto contenta. L’unica cosa che posso rimproverarmi oggi è l’ultima parte della prima manche, dove veramente mi sono addormentata nel ritmo. In questa seconda sono scesa non pensando più a fare delle manche buone ma non ottime, e ci ho. Sapevo che nella parte alta avrei potuto sciare forte e spingerle un po’ al ...