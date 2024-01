Snowboard | i convocati dell’Italia per lo slopestyle di Mammoth Mountain | 4 azzurri in gara | c’è Matteoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo la tappa inaugurale di Laax andata in scena due settimane fa, la Coppa del Mondo 2023-2024 dispecialitàsi trasferisce in Nord America per i prossimi appuntamenti. Nello specifico, il secondo atto stagionale del massimo circuito itinerante, si disputerà a(Stati Uniti) da mercoledì 31 gennaio a venerdì 2 febbraio. La località californiana ospiterà anche gare di halfpipe, ma l’Italia prenderà parte solamente alla competizione maschile dicon i seguenti atleti,per la trasferta nordamericana dal direttore tecnico Bartolomeo Pala: Nicola Liviero, Leo Framarin, Iane Alberto Maffei. Il gruppo azzurro, archiviato l’evento di Coppa del Mondo, resterà a...

