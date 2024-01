SMSBiblio | alla biblioteca comunale la prima iniziativa del Centro di vittimologia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pisa, 30 gennaio 2024. Nasce a Pisa l'Associazione CenVit-di, per volontà di tre professioniste con differente formazione accademica e con esperienze professionali ultraventennali multidisciplinari, afferenti al mondo della cooperazione sociale, psicologico-pedagogico e della mediazione e della giustizia riparativa. L'Associazione vuole sensibilizzare contro ogni forma di violenza e di ingiustizia subita, ma anche promuovere percorsi di crescita e consapevolezza personale in ottica preventiva e riparativa. CenVit si presenta al territorio con una, patrocinata dal Comune di Pisa, che prevede due incontri tematici presso lain Via San Michele degli Scalzi, il prossimo venerdì 2 febbraio e venerdì 1 marzo, a partire dalle ore 17. Il 2 febbraio, dopo una ...