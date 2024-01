Siviglia | UFFICIALE l'addio di Rakitic | tutto pronto per il passaggio in Arabia Saudita

L’ Inter ha ufficializzato in una nota la cessione in prestito fino a giugno del centrocampista francese, classe 2002, Lucien Agoumé al Siviglia . ... (sportface)

L'artista spagnolo Salustiano Garcia ha difeso il suo poster della Settimana Santa definendolo «gentile, elegante e bello» ...La campagna agrumicola 2022/23 si è sviluppata, come la precedente, con un significativo deficit idrico a Siviglia. In questa provincia, come sanno tutti quelli che ci vivono, la stagione ...accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito ...