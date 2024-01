Sinner studia da Federer Roger il mio modello | un mito con il sorriso Ho ancora tanto da fare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il trionfatore dell’“Happy Slam“ australiano, esultante ma senza mai esagerare, anche il giorno dopo aver scritto la storia del tennis italiano azzecca tutte le mosse. Con parole che devono seguire rigorosamente i fatti. "I dieci titoli a Melbourne di Djokovic? Non ci penso, lui è di un’altra serie – dice Jannik–. Penso che homolto da". L’atmosfera glamour del Royal Botanical Garden di Melbourne, la passerella elegante con la Coppa del suo primo titolo Slam, è l’occasione per festeggiare, per realizzare finalmente l’enormità di quanto ha compiuto sul cemento dell’altro emisfero. Ma anche per svelare qualcosa di sé dopo tanta tensione e concentrazione. Ed è qui che il Rosso di Sesto ribadisce quanto già si capiva e sapeva, ma mai davvero ufficialmente. "La mia fonte d’ispirazione – dice il 22enne decollato ...