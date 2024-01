Sinner-Sanremo | adesso è un caso La Premier lo esorta | Binaghi lo ' avverte' Amadeus | “Basta che ci guardi”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Rientrare in Italia in pienamania all’antidivo Jannik trionfatore degli Australian Open deve fare più effetto del pesante fuso orario di Melbourne. Eppure il ragazzo con i capelli rossi si è calato anima e cuore in questa tre giorni capitolina che dall’incontro con laGiorgia Meloni , a quello di giovedì con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella , in mezzo la querelle,...

Sinner a Sanremo diventa un caso nazionale. Amadeus : «non volevo metterti in imbarazzo» . In Italia si riesce a fare polemica su tutto. In questo ... (ilnapolista)

(Adnkronos) – "Non volevo metterti in imbarazzo ", "se deciderai di non venire" a Sanremo "capirò". Nuovo messaggio di Amadeus a Jannik Sinner , dopo ... (periodicodaily)

Milano, 30 gen. (askanews) – “Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò. E’ importante che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente noi di Sanremo saremo dispiaciuti ma non cambia nulla: faremo s ...Altro messaggio di Amadeus per Sinner. "Caro Jannik quando ti ho invitato a Sanremo l'ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non imma ...Amadeus a Sinner al Tg1: «Non immaginavo tutto questo rumore. Siamo dispiaciuti ma se non vieni non cambia nulla ...