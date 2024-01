Sinner | il tennis | la libertà Cosa possiamo imparare noi genitori

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 30 gennaio 2024) «Auguro a tutti i bambini di avere quellache ho avuto io» dice Jannikin mondovisione dopo aver vinto l’Australian Open. Parole che possono ispirarci un modo più sano di vivere non solo lo sport giovanile, ma anche l’educazione in senso lato. Pur sapendo che non c’è una ricetta per diventare campioni, ma nemmeno buoni