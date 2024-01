Sinner | il ritorno in Italia dopo la vittoria degli Australian Open è un trionfo

A RTL 102.5 , nel corso di Non Stop News, interviene Thomas Summerer, il sindaco del paese di Sinner , Sesto Pusteria . “Abbiamo guardato in compagnia ... (panorama)

La quotidianità è la regola a casa Sinner La Gazzetta ha intercettato Hanspeter proprio mentre faceva ritorno a casa dopo una giornata di lunedì diversa dal solito. E il papà di Jannik, seppur con la ...Facile pensare che per lo sport italiano vada tutto a gonfie vele, ancora ubriachi dei trionfi di Jannik Sinner nel giorno del suo ritorno da eroe nazionale. L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e ...È durato circa mezz'ora l'incontro blindato tra il Presidente del Consiglio e Jannik Sinner, rientrato in Italia dopo il trionfo all'Australian Open. Giovedì l'incontro con il Presidente Mattarella in ...