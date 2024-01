Sinner | il primo allenatore | «Anche con Piatti avrebbe vinto lo Slam»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ildi Jannik, Heribert Mayr, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in seguito alla vittoria dell’altotesino agli Australian Open. Possiamo dire che questo Australian Open è un po’suo? «In parte, dai. L’ho allenato fino ai tredici anni e gli ho insegnato la tecnica, senza quella non vai da nessuna parte in questo sport. Ha iniziato con me quando aveva sette anni, lo accompagnava il nonno. Inizialmente facevamo lezioni private perché era troppo forte per i coetanei, poi ho trovato un ragazzo con cui farlo allenare». Si parla sempre dei risultati nello sci, ma a tennis era già più forte: «A livello provinciale hatutti i tornei. Ai campionati U13 ad Avezzano arrivò in semifinale, poi si qualificò per il Master del Nike Tour di Miami. Gli piaceva ...