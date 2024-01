Sinner eroe nazionale | l' incontro e l' abbraccio con Giorgia Meloni e i selfie con i dipendenti di Palazzo Chigi

Undici settimane e una Coppa Davis dopo, tout est pardonné. Scusate, non vorremmo essere accusati di pensare e scrivere in un’altra lingua: tutto è ... (ilfattoquotidiano)

Uno strepitoso Sinner ha riportato il tennis italiano in cima al mondo: il ventiduenne di San Candido è ora il più forte in circolazione. Il ... (ilveggente)

«A Sinner ho fatto i complimenti per una vittoria che va ben oltre il significato sportivo. Per come si è mostrato credo che sia destinato a togliersi qualche altra soddisfazione e a regalarci altri ...Facile pensare che per lo sport italiano vada tutto a gonfie vele, ancora ubriachi dei trionfi di Jannik Sinner nel giorno del suo ritorno da eroe nazionale. L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e ...L’eroe italiano degli Australian Open Jannik Sinner è rientrato in Italia. Il 22enne, fresco vincitore della finale di Melbourne contro il russo Daniil Medvedev di domenica scorsa, è atterrato dopo le ...