Sinner diventa un fumetto | la Panini Comics presenta un Manuale | con protagonista l’Azzurro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 gennaio 2024) E Jannikanche unper i giovani. La, negli scorsi giorni, hato “Piccoli grandi campioni-Ilillustrato del tennis di Jannik”. Il campione dell’Australian Open è ildell’innovativo, in cui sono presenti consigli tecnici per approcciare il gioco e il campo. Ma non solo. Questa nuova iniziativa editoriale racconta alcuni degli aneddoti più curiosi dei primi anni di carriera del. Inoltre, viene svelata una versione inedita del campione. Foto www..it Le illustrazioni sono realizzate magistralmente da Alessandra Patanè (CTRL-Z, Contrast). Eun ...