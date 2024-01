Sinner da Meloni frega tutti quanti | il blitz del tennista | cos' è successo a Palazzo Chigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo la vittoria di domenica scorsa, dopo la leggendaria finale degli Australian Open contro Daniil Medvedev, oggi - martedì 30 gennaio - Jannikè tornato in Italia. L'atterraggio a Fiumicino in tarda mattinata, dove è stato accolto da un bagno di folla. Dunque, alle 16, l'arrivo a, dove l'altoatesino è stato ricevuto da Giorgia. L'Italia, insomma, celebra il suo campione, che dopo 48 anni ha riportato un titolo slam nel nostro Paese, per lui il primo in carriera (l'ultimo, nel 1976, era quello di Adriano Panatta al Roland Garros). Alla visita privata con il presidente del Consiglio, presenti anche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), Angelo Binaghi. Il tutto in attesa di giovedì, quando nel pomeriggio ...