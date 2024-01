Sinner al Festival di Sanremo 2024? I dubbi del tennista E il presidente della Fit | “Va protetto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) La presenza di Janniksul palco dell’Ariston per ildiresta in sospeso. Di più: al momento sembra più probabile un forfait del, fresco campione degli Australian Open, che la sua presenza alla kermesse canora. L’azzurro aveva espresso tutti i suoisubito dopo la conquista del primo Slam e il video-invito del conduttore Amadeus non sembra aver smosso le sue intenzioni. Adesso a suggerire un “no, grazie” è anche ilFedertennis, Angelo Binaghi: “Se Jannik andasse asarebbe una delusione, ne sarei meravigliato. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perchésarebbe una grande promozione per noi”, ha spiegato il ...