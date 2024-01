Sinner abbracciato da Giorgia Meloni | “L’Italia che ci piace” VIDEO

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 “che ci: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e altutta”. CosìDal cemento dell’Australian Open agli arazzi di Palazzo Chigi. Jannikè stato ricevuto nel pomeriggio dalla presidente del Consiglio. Dopo il colloquio, il tennista classe 2001 ha scattato qualche foto nel cortile di Palazzo Chigi assieme ai dipendenti della Presidenza del Consiglio che si sono congratulati con lui per la recente, storica vittoria. L’azzurro ha lasciato Palazzo Chigi intorno alle 16.30.che ci: capace di credere in sé stessa e di ...

“Un campione come te deve essere applaudito a Sanremo”: Amadeus invita pubblicamente al Festival Jannik Sinner, il più giovane ed unico tennista italiano ad ...Amadeus ha invitato pubblicamente a Sanremo Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open e restio a partecipare alla kermesse: «Vieni all'Ariston, non ti faccio cantare» ...Sanremo chiama, Jannik Sinner non risponde. Non ancora perlomeno. Amadeus ha rivolto un invito ufficiale al super tennista in un video appena pubblicato sulle stories di Instagram. Ma Sinner (che in..