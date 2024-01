“Sinner a Sanremo? Va protetto” Scende in campo la federazione italiana tennis | le parole del presidente

(Di martedì 30 gennaio 2024) Janniksarà al Festival di2024? Una domanda che tantissimi spettatori si stanno ponendo in questi giorni, mentre continuano a rimbalzare voci di una presunta partecipazione del campione dialla kermesse musicale più amata e seguita dagli italiani. E che si sono fatte ancora più forti, ovviamente, dopo il trionfo degli Austrialian Open, con l’altoatesino capace di aggiudicarsi un Grande Slam a 48 anni di distanza dall’impresa firmata Panatta. Il conduttore del Festival, Amadeus, ha già aperto le porte dell’Ariston a, invitandolo a salire sul palco anche per un breve intervento. Ma i dubbi, in merito a un’eventuale apparizione, rimangono. Proprio in queste ore, è stato ildella Fitp (...

ROMA - Jannik Sinner uomo del momento. E da Sanremo, Amadeus, gli fa la corte per portarlo sul palco del Festival come ospite speciale. Il campione azzurro, fresco vincitore dell'Australian Open, non ..."Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi". Lo ...