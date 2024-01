Sinner a Sanremo | dopo le polemiche Amadeus ritratta | «Non volevo imbarazzarlo | se preferisce non venire capiremo» – Il video

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sono giorni di attenzioni sfrenate attorno a Jannikla vittoria del primo Grande Slam, domenica a Melbourne contro Daniil Medvedev. E ogni cosa fa più rumore: compreso l’invito dial rosso tennista a salire sul palco del prossimo Festival diper festeggiare insieme a tutta Italia. Un invito accolto (anche) da perplessità e. Già a caldo,la vittoria degli Australian Open, era stato lo stessoa mettere in dubbio la possibilità, confessando che «fosse per me, io non andrei». Oggi a ricordargli quella “promessa” è stato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi: «Se Jannik andasse al Festival disarebbe una delusione», ha affondato il capo del tennis italiano. «Tutti andrebbero, ma lui è diverso e ...

“Messaggio per Jannik Sinner”, ha esordito ‘Ama’. “Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani.(Adnkronos) - "Non volevo metterti in imbarazzo", "se deciderai di non venire capirò". Nuovo messaggio di Amadeus a Jannik Sinner, dopo le polemiche sull'invito ...ROMA - "Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l'ho fatto con il cuore pensando di interpretare il desiderio di milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio ...