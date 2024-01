Sinner a Sanremo 2024? Binaghi | “Sarei deluso se Jannik andasse”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il presidente federale: "Tutti andrebbero, ma lui è diverso"al Festival di? Meglio di no, secondo il presidente della Fitp, Angelo, che oggi ha accompagnato il vincitore degli Australian Opene gli azzurri campioni in Coppa Davis a Palazzo Chigi, per l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Binaghi scambia Sanremo per il Vietnam : «Sinner non deve andare , pronto a difenderlo a petto nudo» Ci mancava il caso Sinner a Sanremo . Se ne parla ... (ilnapolista)

Jannik Sinner è giustamente il fenomeno del momento dopo il trionfo agli Australian Open 2024, 48 anni dopo l’impresa di Adriano Panatta al Roland Garros. A tenere banco, però, in questi giorni di ...ROMA – “Se Jannik andasse a Sanremo sarebbe una delusione. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi ” Lo ha dett ...Il tennista piemontese rivela le sue emozioni nel guardare in tv il trionfo agli Australian Open del compagno di doppio in Davis e di giochi: "Il battito aumentava, l'emozione mi scuoteva" Da Pechino, ...