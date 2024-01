Simest-Confindustria Assafrica & Mediterraneo | Così aiuteremo le Pmi italiane pronte a investire nel Continente nero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024), la Società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cdp, e, l’associazione imprenditoriale del Sistemache rappresenta le impreseinteressate a svilupparsi nel, in Africa e in Medio Oriente, hanno sottoscritto oggi un accordo finalizzato a sostenere gli investimenti delle impresenell’area africana. L’accordo è stato sottoscritto dal presidente di, Pasquale Salzano e dal presidente diMassimo Dal Checco con l’obiettivo di rendere maggiormente efficace l’attività di promozione e di impiego delle ...