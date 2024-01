SIKURO | la piattaforma innovativa per la sicurezza nei cantieri raccoglie 1 mln in crowdfunding

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ha già raccolto 1 milione di euro la campagna avviata sul portale di equityMamacrowd da Safety Job S.r.l per il progetto, unaper lanei. Hanno partecipato alla raccolta come lead investor FLEAP HOLDING S.p.A, la holding blockchain- based costituita e partecipata al 100% da FLEAP S.p.A., con un investimento pari a 400.000,00 euro, e il Gruppo Azimut. Tra gli elementi di interesse dell’operazione di acquisizione compiuta da Fleap Holding S.p.A. vi è il fatto che Holding ha raccolto il capitale per l’acquisizione attraverso la creazione di strumenti finanziari partecipativi basati su scritture su DLT. Tali strumenti sono stati sottoscritti quindi da Azimut con il fondo chiuso riservato Azimut Digital Equity Italy. In seguito ...

