Siamo pronti a sfidare Giorgetti

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Alle prossime elezioni amministrative di primavera ci sarà anche una lista del Movimento 5 Stelle, ma non andremo avanti da soli, con un nostro candidato sindaco. Ci uniremo alla coalizione più progressista. Il nostro obiettivo è suggerire a chi vuolel’attuale sindaco Filippo, di farlo ma in modo intelligente. Bisogna andare avanti tutti uniti". A chiarire la posizione del M5s di Bellaria Igea Marina è Mariano Gennari: idee abbastanza chiare per l’ex sindaco di Cattolica, che ha avuto il mandato diretto da Giuseppe Conte, per seguire da vicino le liste pentastellate in ogni città del Riminese, in vista delle prossime elezioni. "in fase di valutazione sui componenti della lista spiega Gennari Si sono mosse un po’ di forze e ci stiamo guardando intorno. Alcuni attivisti bellariesi, che per anni hanno ...