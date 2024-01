Siamo ciò che postiamo | effetti indesiderati della sovraesposizione social

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Se non è del tutto vero che noiciò che mangiamo (molto spesso non mangiamo ciò che vorremmo), dobbiamo dolorosamente ammettere che, nella civiltà dei, quasi sempre ciò chevolontariamente ci descrive alla perfezione. Doverosa nota: qui, non parlo di chi scriva per mestiere o per consapevole scelta e lo faccia su giornali, periodici, blog. Questi, sanno perfettamente che verranno giudicati fino all’ultima virgola e che un sostantivo o un aggettivo “sbagliato” potranno essere fonte di guai di varia natura. Benché anche la Divina Commedia o I Promessi Sposi contengano errori e refusi, si sa: il lettore non perdona. Si accetta il rischio come contrappeso alla notorietà. Parliamo, piuttosto,comunicazione spiccia, quella suimedia, quella di tutti i giorni, fatta ...