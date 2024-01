Si scrive Piano Mattei | si legge fossil fuels | perché il progetto di Meloni è fuori dalla storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si è straparlato di. Per fortuna c’è anche chi ne ha parlato seriamente, ovviamente criticandolo in modo severo. Cito solo, per andare veloci ma proprio molto veloci, il giudizio del direttore del think tank italiano per il clima ECCO, la lettera per il summit Italia-Africa di 80 organizzazioni della società civile africana (che l’Africa, si presume, la conoscono bene), l’articolo pieno zeppo di numeri e dati a firma di Angelo Bonelli pubblicato su questo sito. In sintesi, il punto è che si tratta semplicemente di un. Anzi, per essere più precisi,parte sbagliata della. Come del resto è qualsiasiche oggi, a collasso climatico conclamato, non metta al centro la riduzione rapida e ...