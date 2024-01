Si picchiano in strada per un parcheggio in zona vietata | poi partono gli insulti razzisti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 Una vivace discussione per una vettura parcheggiata in modo vietato è sfociata in una violenta rissa in Viale Carturan, nei pressi della rotatoria della Madonnina, a Latina. La disputa ha coinvolto due individui, portando a uno scontro fisico che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Latina. L’Intervento dei Carabinieri Davanti al passo carrabile bloccato dall’auto parcheggiata irregolarmente, la situazione è rapidamente degenerata. Gli, incluso un linguaggio razzista rivolto verso il condomino di colore, hanno lasciato spazio alle botte. Di fronte alla crescente violenza, sono intervenute più pattuglie dei Carabinieri per riportare la calma nella. Le Cure Mediche per i Coinvolti I soccorritori del pronto intervento sanitario sono giunti sul luogo per prestare le cure ...