Si finge malato per rubare al pronto soccorso del San Camillo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Approfittava dello stato di incoscienza dei pazienti per derubarli e dileguarsi tra i corridoi degli ospedali. A far scattare l’allarme proprio un degente che si sarebbe accorto di essere stato derubato. In manette un 37enne somalo. Deruba un paziente ricoverato al San Filippo Neri -ilcorrieredellacitta.com Derubava i pazienti dell’ospedale Sandi Roma, mentre dormivano in barella o erano distratti. Per farlo, un 37enne somalo si è finto “immaginario” nella notte del 28 e 29 gennaio. Parte della refurtiva è stata rintracciata dalle guardie giurate dell’ospedale dentro un calzino, che il ladro utilizzava per nascondere soldi e oggetti sottratti ai malcapitati dell’ospedale. Derubava i pazienti di un ospedalendosi: arrestato 37enne somalo I corridoi silenziosi di un ospedale, specie di notte, ...