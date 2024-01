Si finge malato | ma era sbronzo dopo una festa di 12 ore a base di tequila | maxi multa per Rushford

Furti, borseggi e rapine. La zona di Roma Termini non è certo nuova a questi fenomeni, cresciuti peraltro di intensità negli ultimi mesi. Così come, ... (ilcorrieredellacitta)

Approfittava dello stato di incoscienza dei pazienti per derubarli e dileguarsi tra i corridoi degli ospedali. A far scattare l’allarme proprio un ... (ilcorrieredellacitta)

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Maxi multa per l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford, che dovrà pagare oltre 760mila euro, l'equivalente di due settimane di stipendio, per aver saltato una ...Il Manchester United ha deciso di utilizzare il pugno duro contro Rashford: oltre 760mila euro di multa. Il motivo L'attaccante inglese ha saltato un allenamento fingendosi malato e non ha preso part ...La Fiorentina in queste ore continua a tentare il colpo Albert Gudmundsson. Come riportato da Sky Sport, però, la trattativa è tutt'altro che facile con il Genoa che sta ...