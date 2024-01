Shoah | Liliana Segre al Memoriale di Milano | ' nella cultura c' è una grande speranza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gen. (Adnkronos) - "Questo luogo mi ricorda tante parole, fatti, gesti orribili. Ma mi ricorda anche cose meravigliose, di chi ha voluto trasformare questo luogo, storicamente orribile, in un luogo visitato da tante persone, soprattutto dai ragazzi, alla ricerca di memoria del bene e del male. Un luogo dove oggi c'è una cosa secondo me straordinaria, che è la biblioteca. Una biblioteca, qui, aperta a tutti. Vuol dire chec'è una". Lo ha detto la senatrice a vita, intervenendo all'incontro dedicato alla memoria della deportazione dalla stazione diorganizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con la Comunità Ebraica die ildelladi. "In questo luogo -ha ricordato la senatrice- i camion che arrivavano da San Vittore sbarcavano le persone, che venivano picchiate e violateloro dignità e poi infilate in questi vagoni per poi partire per ignota destinazione. Il mio ricordo quindi dovrebbe essere solo tragico, ma non è così. Perché questo, oltre ad essere un luogo visitato da tantissimi ragazzi, ragazzi meravigliosi che sono alla ricerca di memoria del bene e del male, è un luogo dove oggi c'è una cosa straordinaria, come è la biblioteca. Rappresenta -osserva- il contrario di quello che in questo incontro ci hanno detto le persone che arrivano dall'Afghanistan, un Paese in cui i talebani proibiscono alle donne di studiare". "Ecco -sottolinea- quando abbiamo una biblioteca, qui, aperta a tutti, vuol dire che c'è la; chec'è una. E anche se io purtroppo sono pessimista, per quello che penso sul ricordo della, quando ho cominciato a visitare questa biblioteca e a sentire che ci sono tanti ragazzi e tante persone che vengono, mi sono convinta, una volta di più, che la salvezza sia nel libro".