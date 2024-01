Shannen Doherty | si riaccende la speranza | “La terapia contro il tumore sta funzionando”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, l’iconica attrice di Beverly Hills, 90210 e Charmed, continua la sua straordinaria lottail cancro al seno di stadio 4, ma questa volta con una nota die un vero miracolo nel suo percorso di trattamento. Ecco quanto ha dichiarato, dopo alcuni mesi davvero difficili per l’attrice che ormai aveva perso ognidi miglioramento.e la sua battagliail: si è sottoposta ad nuova cura sperimentale In ...