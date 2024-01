Shannen Doherty e il cancro | “Segnali positivi | sembra un miracolo”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Soltanto qualche giorno fa parlava di organizzare il suo funerale, ma oggi l’attrice si è mostrata più positiva e ha raccontato di come la nuova terapiastia funzionando Ha sempre raccontato ai suoi fan la nuda e cruda verità, fin da quel lontano 2015 quando scopri di avere un tumore al seno. Poi qualche giorno fa, l’annuncio da parte dell’ex star del popolare telefilm Beverly Hills, in un noto podcast, di aver scoperto che le metastasi erano arrivate a colpire ossa e cervello. Da qui la terribile richiesta di organizzare un bel funerale. Oggi però l’annuncio a sorpresa. Una splendida immagine di– Cityrumors.it –è una popolarissima attrice, nonché regista, attivista e conduttrice televisiva statunitense. È nata il 12 aprile 1971 a Memphis, Tennessee, diventa ...

Shannen Doherty non si è mai arresa all'idea di perdere la sua personale battaglia contro il cancro. Ormai dal seno si è diffuso alle ossa, come lei stessa aveva raccontato lo scorso novembre, e le sp ...Potrebbero esserci delle novità nella lotta al tumore della nota attrice Shannen Doherty che spera in un nuovo farmaco "miracoloso".L’attrice, 52 anni, ha trovato un nuovo trattamento che ha avuto effetti positivi. Ha definito questo un ‘miracolo’, ma non ...