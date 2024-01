Sgarbi condannato per diffamazione contro l’ex sindaca di Roma Raggi

Vittorio Sgarbi è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Virginia Raggi , ex sindaca di Roma. Per il sottosegretario ai Beni ... (ilgiornaleditalia)

ROMA – Aveva paragonato le decisioni da sindaca di Virginia Raggi al ‘Sacco di Palermo’. Era il 2018. Oggi, per quelle parole, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è stato condannato per ...A distanza di anni il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, è stato condannato dal Tribunale di Roma al pagamento di una multa di 2.000 euro. Tutto è cominciato il 18 febbraio 2018, quando ...Disse "Roma è come la Palermo di Ciancimino" e "la sindaca complice di questa azione criminale". Vittorio Sgarbi è stato condannato alla pena pecuniaria di 2000 euro per l'accusa di diffamazione nei ...