Sgarbi condannato per diffamazione contro l’ex sindaca di Roma Raggi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Vittorioè statoa una pena pecuniaria di 2.000 euro per l’accusa diaggravata nei confronti deldella Capitale, Virginia. Il giudice monocratico diha disposto anche una provvisionale di 20mila euro a favore di. I fatti riguardavano alcune frasi pronunciate dall’attuale sottosegretario ai Beni Culturali nella trasmissione tv Matrix il 21 febbraio del 2018, prima delle elezioni politiche, quandoattaccòper il previsto abbattimento di un edificio liberty in Piazza Caprera, nel quartiere Trieste. “L’annunciata distruzione di ville liberty a, denunciata da me e da Italia Nostra per primi, conferma la più inquietante delle ...

