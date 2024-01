SETTORE FEMMINILE La Juniores» della Lucchese travolge l’Affrico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024)3 Affrico 0: Savoia; Cadoni, Zanchelli, Moriconi, De Lisa; Gerosa, Maurelli, Medori; Navari Vidal, Guidotti, Orsi. (A disp.: Cordeschi, Del Debbio, Franceschini, Salis, Citti, Lanza, Meschi, Paladini, Marchini). All.: Cordeschi. AFFRICO: Giachi; Carletti, Bartoli, Tammaro, Bartolozzi; Pistolesi, Serafini, Paggetti; Sollami, Larsen, Boukalam. (A disp.: Sandiford, Brezuica, Giunta). All.: Nicoli. Arbitro: Bertolacci. Reti: 5’pt e 31’st Medori, 40’st Orsi. LUCCA - Convincente successo interno per la "". Le ragazze di Cordeschi passano subito in vantaggio con Medori che replica anche alla mezz’ora. Nella ripresa le rossonere gestiscono bene il vantaggio e a 5’ dalla fine segnano la terza rete con Orsi. Non è stata una partita facile, specie nei primi 45’, dove le squadre si sono affrontate a viso aperto. ...