Servizi e informazioni | ecco lo sportello

(Di martedì 30 gennaio 2024) Inaugurato lodel Cittadino di Fiorano Modenese, in via Vittorio Veneto, di fronte alla chiesa parrocchiale. Tanti i cittadini che hanno visitato i nuovi spazi, di proprietà comunale, che ospitano l’URP, icimiteriali, il messo notificatore, l‘ufficio Tari e iDemografici. Nella nuova sede trova posto anche loutente-consumatore, gestito in collaborazione con Federconsumatori. Presenti, al taglio del nastro, il sindaco Francesco Tosi, gli assessori comunali ed il parroco don Roberto Montecchi, oltre a Massimo Baroni, direttore commerciale di Laminam Spa, che ha donato la pavimentazione. "Si tratta – ha detto il Sindaco - di uno spazio importante, che favorirà il cittadino nel rapportarsi al Comune e consentirà migliori condizioni di lavoro agli operatori". Fin dalla fase di ...

Avevano chiesto informazioni su vaccino Covid e solo per questo vennero denunciati come Interruzione di pubblico servizio . Il tribunale di Chieti ... (ilgiornaleditalia)

Forse a voi lettori il nome "Centro per le strategie Preliminari" dirà poco o nulla, ma in realtà queste strutture sono molto attive, specialmente ... (ilgiornaleditalia)

Tutto quel che occorre sapere sul nuovo fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e sugli obblighi di digitalizzazione in vigore dall'1 gennaio 2024 ...È attivo il servizio di mediazione familiare nella Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, per sostenere le relazioni familiari in situazioni di separazione o crisi. Il percorso di mediazione, ...