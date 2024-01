Serie D Prosperi | Ennesimo successo della Pianese L’idea di vincere tutto sarebbe un errore»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Unmeritato e pesante, in ottica classifica: battuto il Figline, lasi è portata a +3 dal Follonica Gavorrano, allungando ancora la striscia di risultati utili. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – ha commentato l’allenatore Fabio(foto) –: costruire tanto e concedere poco è una cosa molto complicata. Poi abbiamo subìto una rovesciata incredibile di Ficini. La rete poteva destabilizzarci, invece siamo andati sul 3-1. Dopo mi sono innervosito: abbiamo concesso il 3-2 per troppa superficialità. Permettere agli avversari di riaprire una partita chiusa due volte, in pieno dominio e in pieno controllo, è da pazzi. Quindi è subentrata la paura perché i punti pesano e 19 risultati consecutivi, mentalmente pesano. Alla squadra va quindi reso il merito di aver tenuto il risultato, con grande voglia e soffrendo. ...